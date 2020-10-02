Beşiktaş, 9. transferi Valentin Rosier'i açıkladı

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Sporting'in 24 yaşındaki sağ beki Valentin Rosier, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzaladı.



Rosier'e bir yıllık sözleşme karşılığında 800 bin euro maaş ödenecek. Sporting Lizbon, yıldız oyuncu karşılığında 200 bin euro kiralık ücreti alacak. Portekiz basınında yer alan haberlere göre anlaşmada 7 milyon euro satın alma opsiyonu bulunacak.



SOLDA DA OYNUYOR



Bir dönem Fransa U21 Milli Takımı'na da seçilen ve 7 maçta görev yapan Rosier, Sporting'e Temmuz 2019'da 5 milyon Euro ve Mama Balde karşılığında transfer oldu. Sağ bekin yanında sol bek pozisyonunda da forma giyen oyuncu kariyeri boyunca 77 maça çıktı, 7 asist yaptı.



Beşiktaş bu sezon kadrosunu Aboubakar, Welinton, Montero, Gökhan Töre, Josef, N'Sakala, Atakan ve Mensah ile güçlendirmişti.



