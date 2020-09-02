Beşiktaş 80 milyonun 47'sini tahsil edebildi!

Cristiano Ronaldo: 🗣️



"United'da altı yıl geçirdim ve onlara bugün olduğum her şeyi borçluyum. United'da tarih yazdım ve birçok kupa kazandım. Old Trafford'da oynamak bir zevkti."

"Bırakmam Seni" kampanyasıyla kulübe can sayu vermeye çalışan Beşiktaş Yönetimi, bu kampanyadan elde ettiği 80 milyonluk bağışın sadece 47 milyonunu tahsil edebildi.Milliyet Gazetesi yazarlarından Şansal Büyüka, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kendi kişisel hesabından da yüklü bir bağış yaptığını ancak kulüplerin artık tek adamdan daha fazlasına ihtiyacı olduğunu vurguladı."Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi "Ağlama duvarına döndü" diye bazı çevreler tarafından eleştiriliyor… Hatta, "Kulübün para durumunu bilmiyor muydun, o zaman göreve niye geldin" diyenler bile var…Bana göre Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları ağlamadan çok, ciddi anlamda bir durum tespiti…Üstelik kulüplerin artık tek adamla kurtulma şansı yok… Böyle olsa Ali Koç'un neredeyse servet bağışladığı Fenerbahçe düzlüğe çıkardı…Üstelik Ahmet Başkan da kişisel hesabından önemli bir para verdi ve bu para Beşiktaş'ın dişinin kovuğuna bile gitmedi… Borç batağı o kadar büyük ki, ne verirseniz verin bu batakta küçük bir halka bile oluşturmuyor…"Bir elin nesi var, iki elin sesi var" diyoruz ama para için hep bir ele bakıyoruz… İşte "Bırakmam Seni" kampanyası... Bağış sözü verilen 80 milyonun ancak 47 milyonu tahsil edilebilmiş… Sen televizyonda hava atacaksın, ödemeye gelince nazlanıp niyazlanacaksın… Umarım bu 80 milyonun tamamı tahsil edilmiştir… Ayrıca Ahmet Başkan "ağlıyor" diyelim, ağlamayan kulüp başkanı mı var…