Beşiktaş 7 yıl sonra sponsor arıyor!

2013'te 5 yıllığına sponsor olan ve daha sonra 2 kez anlaşmayı yenileyen Vodafone, son sözleşmede yer alan artı 1 yıl opsiyon hakkını kullanmayacağını bildirdi. Siyah beyazlı yönetim bunun üzerine forma göğüs reklamı için sponsor arayışına başladı.

Haber; Hürriyet
Beşiktaş 7 yıl sonra sponsor arıyor!
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10 Mayıs 2020 11:00
Beşiktaş'ta bir devir daha kapanıyor... 7 yıldır siyah beyazlı futbol takımının forma göğüs sponsoru olan Vodafone ile yollar ayrılıyor...

Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'in haberine göre; 2013'te 15 yıllığına stada isim sponsoru olan Vodafone, 5 yıl süreyle de forma göğüs sponsorluğunu üstlenmişti. 5 senenin dolmasının ardından 2017'de 10 milyon dolar artı KDV karşılığında 2 yıllık sözleşme yenileyen taraflar, Temmuz 2019'da bir kez daha masaya oturdu. Bu kez yıllık 18 milyon TL'den 1+1 yıllık yeni bir anlaşma yapılırken, opsiyon hakkı da Vodafone'a verildi.

TOPLAMDA 30 MİLYON DOLARI AŞTI

Geçtiğimiz günlerde Vodafone, opsiyon hakkını kullanmayı düşünmediğini bildirdi. Karar kesin olmasa da yeni arayışlara başlayan Beşiktaş ilk etapta uzun yıllardır iş birliği yaptıkları firmalarla görüşecek. Vodafone'un 7 yılda forma göğüs sponsorluğu için toplamda 30 milyon doları aşkın ödeme yaptığı ifade ediliyor. 

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