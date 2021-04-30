Beşiktaş 7 puana şampiyon

Rizespor'u deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş, bitime 4 hafta kala şampiyonluk yürüyüşünü emin adımlarla sürdürüyor. Zor geçmesi beklenen karşılaşmanın 80 dakikasında kusursuz bir oyun sergileyen Siyah-Beyazlı futbolcular, gösterdikleri performansla takdir topladı. Maça fırtına gibi başlayan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Çaykur Rizespor'u sahasına hapsederek peş peşe pozisyonlara girdi ve 90 dakika içinde attığı üç golle de kazanmasını bildi.



MUTLU SONA ÇOK YAKIN



Sakatlıklar sebebiyle son iki maça santrforsuz çıkan Beşiktaş'ın zor kazanacağı ve hatta puan kaybedeceği düşünülürken, tam tersine Siyah-Beyazlılar, Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarını kazanmasını bildi. Kara Kartal, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında takılmasının ardından kalan 4 maçtan 7 puan çıkarması halinde de şampiyonluğunu ilan edecek. Beşiktaş'a 2 galibiyet 1 beraberlik yetecek. Kartal, şampiyon olursa 16.kez mutlu sona ulaşmış olacak.



