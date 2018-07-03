Beşiktaş 6 oyuncudan 3'ünü satıyor

Şampiyonlar Ligi'nden uzak geçireceği sezonda takım bütçesinde küçülmeye gidecek olan Beşiktaş yönetimi, acil ödemeler için daha önce iki banka konsorsiyumuna yaptığı 96 milyon 400 bin dolarlık kredi başvurusundan da vazgeçti.Bu krediyle faiz, futbolcu ödemeleri ve kulüp personelinin geciken maaşlarını kapatmayı hesaplayan siyah-beyazlı yönetim, ihtiyacı olan maddi kaynağı futbolcu satışından sağlama kararı aldı.Beşiktaş'ın 15 milyon Euro bonservis istediği Hırvat stoperi, İngiltere'den 2 kulüp istiyor. Oyuncunun 3.6 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle 18 milyon Euro minimum gelir ve tasarruf hedefliyor. Hırvatistan'ın Dünya Kupası'nda çeyrek finale kalması Beşiktaş'ın elini kuvvetlendiriyor.Çin'den 7.5 milyon Euro'yu bulan teklifler var. Portekizli yıldızın kararını bekleyen Beşiktaş, gitmesi halinde maaşıyla birlikte 12 milyon Euro gelir-tasarruf planlıyor.Almanya ve İngiltere'den gelen teklifler 7.5 milyon Euro'yu gördü. Şenol Güneş de oyuncuyu istemediğini ortaya koymuştu. Maaşı 2.5 milyon Euro olan Tolgay'dan 10 milyon Euro gelir-tasarruf bekleniyor.Çin ve Arap takımları takipte. 7 milyon Euro'yu görmesi halinde Portekizli savunmacı satılacak. 4 milyon Euro'luk maaşıyla da ciddi bir tasarruf sağlanacak.Şenol Güneş'in kadrosunda görmek istediği Babel'e Brezilya kulübü Flamengo 4 milyon Euro veriyor. Ancak Beşiktaş, bunun iki katı beklenti içinde. Babel ise takımda kalmak istiyor ancak sözleşme uzatıp maaşını artırmak şartıyla.Club Brugge istiyor. 3.5 milyon Euro verdiler. Beşiktaş 5 milyon istedi. Pazarlık sürüyor. Yönetim bu 6 isimden en az 3 ya da 4'üyle değerlerini bulması halinde yollarını ayıracak.