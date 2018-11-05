UEFA Avrupa Ligi 4'üncü hafta maçında Genk ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saat sürdü. Isınma koşuları ve pas çalışmasından sonra 5'e 2 oynayan futbolcular ikinci bölümde taktik çalışmaya geçti. Kanat ortalarının ağırlıkta olduğu hücum organizasyonlarının ardından son bölümde dar sahada yapılan çift kale maç ile antrenman sona erdi.Sakatlıkları devam eden Gökhan Töre,Adriano ve Medel ile izinli olan Babel, Gökhan Gönül ve Atiba idmanda yer almadı.Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman antrenmanın 2'nci bölümünde tesislere gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Orman, daha sonra 2'nci başkan ve Serdal Adalı ve Futbol Şubesi Sorumlu Yöneticisi Ahmet Kavalcı ile birlikte antrenmanı izledi.Beşiktaş, Genk maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.