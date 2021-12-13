Beşiktaş, 5 maç sonra kazandı!

Beşiktaş, ligde 5 maç sonra galibiyet elde edebildi.
Ligdeki son galibiyetini 10. haftada Galatasaray'ı 2-1 yenerek alan siyah-beyazlı ekip sonraki 5. maçta 4 yenilgi ve bir beraberlikle bir puan alabilmişti.
Süper Lig'de 7. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 24'e yükseltti.
Ligde yedinci kez mağlup olan Yukatel Kayserispor ise 29 puanda kaldı.
Ligdeki son galibiyetini 10. haftada Galatasaray'ı 2-1 yenerek alan siyah-beyazlı ekip sonraki 5. maçta 4 yenilgi ve bir beraberlikle bir puan alabilmişti.
Süper Lig'de 7. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 24'e yükseltti.
Ligde yedinci kez mağlup olan Yukatel Kayserispor ise 29 puanda kaldı.