Beşiktaş, 5 maç sonra kazandı!

Beşiktaş, Süper Lig'de 5 maç sonra yeniden galibiyetle tanıştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, 5 maç sonra kazandı!
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13 Aralık 2021 00:07
Beşiktaş, ligde 5 maç sonra galibiyet elde edebildi.

Ligdeki son galibiyetini 10. haftada Galatasaray'ı 2-1 yenerek alan siyah-beyazlı ekip sonraki 5. maçta 4 yenilgi ve bir beraberlikle bir puan alabilmişti.

Süper Lig'de 7. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 24'e yükseltti.

Ligde yedinci kez mağlup olan Yukatel Kayserispor ise 29 puanda kaldı.

 


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