Beşiktaş, 5 maç sonra kazandı!

Beşiktaş, ligde 5 maç sonra galibiyet elde edebildi.



Ligdeki son galibiyetini 10. haftada Galatasaray'ı 2-1 yenerek alan siyah-beyazlı ekip sonraki 5. maçta 4 yenilgi ve bir beraberlikle bir puan alabilmişti.



Süper Lig'de 7. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 24'e yükseltti.



Ligde yedinci kez mağlup olan Yukatel Kayserispor ise 29 puanda kaldı.









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