Beşiktaş 5 eksikle Dortmund deplasmanında

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta mücadelesinde 7 Aralık Salı günü Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a konuk olacak.Signal Iduna Park'taki karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.Müsabakayı Fransız hakem François Letexier yönetecek. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yapacak. Jeremy Stinat ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan ve tarihinin en kötü Avrupa dönemlerinden birini geçiren siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.Sahasında Borussia Dortmund'a 2- 1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesinden de 2-0 mağlup ayrıldı.Beşiktaş, Sporting Lizbon'a ise 4-1 ve 4-0 yenilirken, grupta oynadığı son maçta da Ajax'a İstanbul'da 2-1 mağlup oldu.Şu ana dek puan dahi alamayan ve gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Beşiktaş, Salı günkü karşılaşmada hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya çalışacak.Siyah-beyazlı ekip grupta son sırada yer alırken, oynadığı 2 karşılaşmayı kazanıp 3'ünde de yenilen Borussia Dortmund 6 puanla 3. sırada yer alıyor.Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan 5 oyuncu Salı günü oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.Kasımpaşa maçının son dakikasında sakatlanarak sahadan sedyeyle ayrılan Georges-Kevin N'Koudou'nun yanı sıra tedavileri devam eden Mert Günok, Gökhan Töre, Alex Teixeira ve sağlık sorunları nedeniye kadrodan çıkartılan Pjanic de Salı günkü karşılaşmada görev yapamayacak.