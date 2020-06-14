Beşiktaş 4 maç sonra yenildi

Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, 4 maç sonra mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Beşiktaş 4 maç sonra yenildi
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14 Haziran 2020 00:53
Süper Lig'in 27. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş aranın ardından beklemediği bir mağlubiyet aldı.

- Beşiktaş 4 maç sonra yenildi

Siyah-beyazlı ekibin Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup olması 4 maçlık yenilmezlik serisinin de sonu oldu.

Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada rakibine 1-0 mağlup olduktan sonra oynadığı maçlarda Trabzonspor ve Galatasaray ile berabere kalan Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'nü 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti.

- Fraport TAV Antalyaspor seriyi uzattı

Siyah-beyazlı takım karşısında deplasmanda 3 puan almayı başaran Fraport TAV Antalyaspor, yenilmezlik serisini 9 maça yükseltti.

Kırmızı-beyazlı ekip, dörder galibiyet ve beraberlik aldığı serinin ardından galibiyet sayısını 5 yaptı ve bu süreçte Beşiktaş'ın yanı sıra Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Demir Grup Sivasspor'u mağlup etti.



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