Beşiktaş 39 günde 9 maça çıkacak!

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun fikstürünün çekilmesinin ardından Beşiktaş'ı bekleyen en yoğun maç temposu belli oldu.
9 AĞUSTOS İLE BİRLİKTE SERT FİKSTÜR BAŞLIYOR
Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 26 Temmuz ve 2 Ağustos tarihilerinde oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme 2. Turu'nu geçmesi halinde zorlu bir periyota girecek
Beşiktaş, 9 Ağustos tarihinde UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme 3. Turu ilk maçına çıkacak ve sonrasında arka arkaya önemli maçlara çıkacak.
9 Ağustos'tan 17 Eylül'e kadar uzanan 39 günlük zaman diliminde Beşiktaş tam 9 resmi maç oynayacak.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN 39 GÜNLÜK FİKSTÜRÜ
09 Ağustos UEFA Ön Eleme 3. Turu 1. Maçlar
10-13 Ağustos Akhisarspor
16 Ağustos UEFA Ön Eleme 3. Turu 2. Maçlar
17-20 Ağustos Erzurumspor (D)
23 Ağustos UEFA Play-Off Turu 1. Maçlar
24-27 Ağustos Antalyaspor
30 Ağustos UEFA Play-Off Turu 2. Maçlar
31 Ağustos-03 Eylül Bursaspor (D)
14-17 Eylül Yeni Malatyaspor
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9 AĞUSTOS İLE BİRLİKTE SERT FİKSTÜR BAŞLIYOR
Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 26 Temmuz ve 2 Ağustos tarihilerinde oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme 2. Turu'nu geçmesi halinde zorlu bir periyota girecek
Beşiktaş, 9 Ağustos tarihinde UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme 3. Turu ilk maçına çıkacak ve sonrasında arka arkaya önemli maçlara çıkacak.
9 Ağustos'tan 17 Eylül'e kadar uzanan 39 günlük zaman diliminde Beşiktaş tam 9 resmi maç oynayacak.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN 39 GÜNLÜK FİKSTÜRÜ
09 Ağustos UEFA Ön Eleme 3. Turu 1. Maçlar
10-13 Ağustos Akhisarspor
16 Ağustos UEFA Ön Eleme 3. Turu 2. Maçlar
17-20 Ağustos Erzurumspor (D)
23 Ağustos UEFA Play-Off Turu 1. Maçlar
24-27 Ağustos Antalyaspor
30 Ağustos UEFA Play-Off Turu 2. Maçlar
31 Ağustos-03 Eylül Bursaspor (D)
14-17 Eylül Yeni Malatyaspor
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın