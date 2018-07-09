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Beşiktaş 39 günde 9 maça çıkacak!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Ön Eleme 2. Turu'nu geçmesi halinde Ön Eleme 3. Turu ile birlikte zorlu bir döneme girecek.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş 39 günde 9 maça çıkacak!
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09 Temmuz 2018 17:10
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun fikstürünün çekilmesinin ardından Beşiktaş'ı bekleyen en yoğun maç temposu belli oldu. 

9 AĞUSTOS İLE BİRLİKTE SERT FİKSTÜR BAŞLIYOR

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 26 Temmuz ve 2 Ağustos tarihilerinde oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme 2. Turu'nu geçmesi halinde zorlu bir periyota girecek

Beşiktaş, 9 Ağustos tarihinde UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme 3. Turu ilk maçına çıkacak ve sonrasında arka arkaya önemli maçlara çıkacak.

9 Ağustos'tan 17 Eylül'e kadar uzanan 39 günlük zaman diliminde Beşiktaş tam 9 resmi maç oynayacak. 

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN 39 GÜNLÜK FİKSTÜRÜ
09 Ağustos UEFA Ön Eleme 3. Turu 1. Maçlar
10-13 Ağustos Akhisarspor
16 Ağustos UEFA Ön Eleme 3. Turu 2. Maçlar
17-20 Ağustos Erzurumspor (D)
23 Ağustos UEFA Play-Off Turu 1. Maçlar
24-27 Ağustos Antalyaspor
30 Ağustos UEFA Play-Off Turu 2. Maçlar
31 Ağustos-03 Eylül Bursaspor (D)
14-17 Eylül Yeni Malatyaspor





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