Beşiktaş, 360 dakikadır gol yemiyor

Beşiktaş, Süper Lig'de son 4 maçında kalesinde gol görmeden kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, 360 dakikadır gol yemiyor
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03 Ocak 2021 22:34
Sezona kötü savunma performansıyla başlayan Beşiktaş, son haftalarda ise başarılı defansıyla dikkati çekti.

Siyah-beyazlı ekip, ligde gol yememe serisini de 4 maça çıkardı. Aytemiz Alanyaspor'un 2 golüne engel olamayan Beşiktaş, ardından oynadığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ve Hes Kablo Kayserispor karşılaşmalarını gol yemeden tamamladı.



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