Beşiktaş, 3'te 3 için Belçika deplasmanında

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası K Grubu 3. haftasında 24 Ekim Perşembe günü deplasmanda Belçika'nın Basket Namur Capitale ekibiyle karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, 3'te 3 için Belçika deplasmanında
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23 Ekim 2024 14:14
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası K Grubu 3. haftasında 24 Ekim Perşembe günü Belçika'nın Basket Namur Capitale ekibine konuk olacak.

Namur şehrindeki Octave Henry Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.

Beşiktaş, gruptaki ilk iki maçını kazanırken Belçika ekibinin ise 2 mağlubiyeti bulunuyor.

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