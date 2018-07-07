Beşiktaş, 3 milyon euroya iki transfer yapıyor

Beşiktaş, yerli transferi konusunda rotasını geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de küme düşen Osmanlıspor'a çevirmişti. Ankara temsilcisinin 2 yıldızı; Serdar Gürler ve Musa Çağıran için harekete geçen Beşiktaş Yönetimi, iki futbolcuyla da menaceri aracılığıyla anlaşma sağlamıştı. Bu gelişmenin ardından Başkent ekibiyle görüşmelere başlayan Kara Kartal, 2 oyuncu için 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunmuştu. Konuyla ilgili olarak Osmanlı cephesinden dün Beşiktaş'a beklenen yanıtın geldiği öğrenildi.
Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre, Osmanlıspor'un, Siyah-Beyazlılar'a olumlu yanıt verdiği bildirildi.
OPSİYON KONUSU
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya'da bulunan Siyah-Beyazlılar'ın, Osmanlıspor'dan gelen olumlu yanıtın ardından bu 2 ismi ikinci etap kampına yetiştirmeyi planladığı kaydedildi.
11 Temmuz'da Avusturya'da çalışmalarını sürdürecek olan Kara Kartal'ın kampında; Serdar Gürler ve Musa Çağıran'ın da yer alması bekleniyor. Beşiktaş ve Osmanlıspor kulüplerinin satın alma opsiyonu konusunda görüşmelerini sürdürdüğü ve bu konuda da anlaşmanın yakın zaman içerisinde duyurulacağı belirtildi.
UNUTULMAYAN SÖZLERİ;
Serdar Gürler: "Galatasaray'ın stadına gittim, müthiş atmosfer vardı. Dedim ki, 'Bu stattan iyisi yok. Vodafone Park'a gittim, tüylerim diken diken hala. Onlarla birlikte şarkı söylüyorum. Beşiktaşlı değilim ama insan o stada girdiği zaman ister istemez Beşiktaşlı oluyor"
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Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre, Osmanlıspor'un, Siyah-Beyazlılar'a olumlu yanıt verdiği bildirildi.
OPSİYON KONUSU
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya'da bulunan Siyah-Beyazlılar'ın, Osmanlıspor'dan gelen olumlu yanıtın ardından bu 2 ismi ikinci etap kampına yetiştirmeyi planladığı kaydedildi.
11 Temmuz'da Avusturya'da çalışmalarını sürdürecek olan Kara Kartal'ın kampında; Serdar Gürler ve Musa Çağıran'ın da yer alması bekleniyor. Beşiktaş ve Osmanlıspor kulüplerinin satın alma opsiyonu konusunda görüşmelerini sürdürdüğü ve bu konuda da anlaşmanın yakın zaman içerisinde duyurulacağı belirtildi.
UNUTULMAYAN SÖZLERİ;
Serdar Gürler: "Galatasaray'ın stadına gittim, müthiş atmosfer vardı. Dedim ki, 'Bu stattan iyisi yok. Vodafone Park'a gittim, tüylerim diken diken hala. Onlarla birlikte şarkı söylüyorum. Beşiktaşlı değilim ama insan o stada girdiği zaman ister istemez Beşiktaşlı oluyor"
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