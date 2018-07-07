Beşiktaş, 3 milyon euroya iki transfer yapıyor

UNUTULMAYAN SÖZLERİ;





: "Galatasaray'ın stadına gittim, müthiş atmosfer vardı. Dedim ki, 'Bu stattan iyisi yok. Vodafone Park'a gittim, tüylerim diken diken hala. Onlarla birlikte şarkı söylüyorum. Beşiktaşlı değilim ama insan o stada girdiği zaman ister istemez Beşiktaşlı oluyor"

Beşiktaş, yerli transferi konusunda rotasını geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de küme düşen Osmanlıspor'a çevirmişti. Ankara temsilcisinin 2 yıldızı; Serdar Gürler ve Musa Çağıran için harekete geçen Beşiktaş Yönetimi, iki futbolcuyla da menaceri aracılığıyla anlaşma sağlamıştı. Bu gelişmenin ardından Başkent ekibiyle görüşmelere başlayan Kara Kartal, 2 oyuncu için 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunmuştu. Konuyla ilgili olarak Osmanlı cephesinden dün Beşiktaş'a beklenen yanıtın geldiği öğrenildi.Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre, Osmanlıspor'un, Siyah-Beyazlılar'a olumlu yanıt verdiği bildirildi.Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya'da bulunan Siyah-Beyazlılar'ın, Osmanlıspor'dan gelen olumlu yanıtın ardından bu 2 ismi ikinci etap kampına yetiştirmeyi planladığı kaydedildi.11 Temmuz'da Avusturya'da çalışmalarını sürdürecek olan Kara Kartal'ın kampında; Serdar Gürler ve Musa Çağıran'ın da yer alması bekleniyor. Beşiktaş ve Osmanlıspor kulüplerinin satın alma opsiyonu konusunda görüşmelerini sürdürdüğü ve bu konuda da anlaşmanın yakın zaman içerisinde duyurulacağı belirtildi.