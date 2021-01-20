Beşiktaş, 25 ligde 399 takımı solladı

Son 7 maçın 6'sında 20 kez rakip fileleri sarsıp, ağlarında sadece 2 top gören Beşiktaş, Sırbistan temsilcisi Partizan ile birlikte zirvede yer aldı

Haber; Sabah
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Beşiktaş, 25 ligde 399 takımı solladı
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20 Ocak 2021 09:43
Süper Lig'de zirvede bulunan Beşiktaş, son dönemde hücumda olduğu kadar savunmadaki performansıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Son 7 maçın 6'sında kalesini gole kapatan siyah-beyazlılar, bu istatistikle birlikte Avrupa'daki 25 ligin 399 takımını geride bırakarak zirveye çıktı. Kartal, savunmacıların form tutması ve Ersin Destanoğlu'nun harika performansı sonrası son 7 maçta kalesinde sadece 2 gol gördü.

RENKTAŞINDAN 4 GOL FAZLA ATTI

Buna karşılık rakip fileleri 20 kez sarstı. 401 takım arasında sadece Sırbistan temsilcisi Partizan, Beşiktaş ile birlikte kalesini aynı periyotta 6 maç gole kapatan ekip oldu. Beşiktaş, zirveyi paylaştığı renktaşından 4 gol fazla atma başarısı gösterdi.

ERSİN KALESİNE DUVAR ÖRDÜ

sezon 14 lig maçında Beşiktaş kalesini koruyan Ersin Destanoğlu, 12 gol yerken 7 karşılaşmada kalesini gole kapattı. 20 yaşındaki eldiven, 15 net kurtartış yaparak başarı basamaklarını birer birer tırmanmaya başladı. Ersin, yükselen performansı sebebiyle Avrupa devlerinin de radarına girdi. Fransa'dan Lyon Ersin'i scout ekiplerine yakından izletiyor.



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