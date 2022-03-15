Beşiktaş, 2022'de ilk kez kaybetti!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 9 maç sonra mağlup oldu.



Ligin 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 kaybettikten sonra çıktığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet ve 5 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'a 2-1 yenilmekten kurtulamadı.



Süper Lig'de bundan önceki son yenilgisini 27 Aralık'ta Konyaspor deplasmanında yaşayan Beşiktaş, 2022 yılında ilk kez mağlup oldu.



Beşiktaş savunmasından S.O.S



Sezonun ikinci yarısına savunmada iyi başlayan ve 7 maçta 4 gol yiyen Beşiktaş, son 3 maçta kalesini gole kapatamadı.



Beşiktaş; Demir Grup Sivasspor (3-2), Medipol Başakşehir (2-2) ve Galatasaray karşısında kalesinde 6 gol gördü.





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