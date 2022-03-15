Beşiktaş, 2022'de ilk kez kaybetti!

Galatasaray'a 2-1 kaybeden Beşiktaş, 2022 yılında oynadığı maçlarda ilk kez kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, 2022'de ilk kez kaybetti!
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15 Mart 2022 00:31
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 9 maç sonra mağlup oldu.

Ligin 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 kaybettikten sonra çıktığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet ve 5 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'a 2-1 yenilmekten kurtulamadı.

Süper Lig'de bundan önceki son yenilgisini 27 Aralık'ta Konyaspor deplasmanında yaşayan Beşiktaş, 2022 yılında ilk kez mağlup oldu.

Beşiktaş savunmasından S.O.S

Sezonun ikinci yarısına savunmada iyi başlayan ve 7 maçta 4 gol yiyen Beşiktaş, son 3 maçta kalesini gole kapatamadı.

Beşiktaş; Demir Grup Sivasspor (3-2), Medipol Başakşehir (2-2) ve Galatasaray karşısında kalesinde 6 gol gördü.

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