Beşiktaş, 2020 yılında devlerle yarıştı

Beşiktaş, 2020 yılını Sivasspor karşısındaki 3-0'lık galibiyetle kapattı. Siyah-Beyazlılar, takvim yılı boyunca toplanan puanlar hesaplandığında dünya devleriyle yarışıyor.



Kara Kartal, 2020 takvim yılında toplam 60 puan topladı. Beşiktaş bu alanda, 5 büyük lig ve Süper Lig dikkate alındığında 6. sırada yer alıyor.



2020 yılı en çok puan toplayanlar;



Real Madrid (82)

Bayern Münih (79)

Milan (79)

Liverpool (76)

Porto (69)

Beşiktaş (60)

PSG (56)



LİGDE ZİRVEDE YER ALIYOR



Beşiktaş topladığı 60 puanla, Süper Lig'de 2020 yılının lideri oldu.



2020 Süper Lig sıralaması şöyle;



Beşiktaş (60)

Galatasaray (55)

Başakşehir (52)

Alanyaspor (52)

Trabzonspor (50)

Gaziantep FK (49)

Fenerbahçe (45)



