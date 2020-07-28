Beşiktaş, 2019/2020'de bir ilki yaşadı

#SporxGrafik Beşiktaş, şampiyon olamadığı bir sezonda ilk kez Fenerbahçe ve Galatasaray'ın önünde sezonu tamamladı. 📈 pic.twitter.com/To01A4cB07



— Sporx (@sporx) July 28, 2020

Süper Lig'de uzun zaman sonra 3 büyükler, performansı ile aynı anda hayal kırıklığı yarattı. Beşiktaş, lig tarihinde bir ilki yaşadı. Sezonu 3. sırada tamamlayan Siyah-Beyazlılar ilk kez şampiyon olamadığı bir sezonda ezeli rakiplerini geçti.Beşiktaş, şampiyon olamadığı bir sezonda ilk kez Fenerbahçe ve Galatasaray'ın önünde sezonu tamamladı.Siyah-Beyazlılar ligi 3. sırada tamamlarken, Fenerbahçe ve Galatasaray ise 6. ve 7. sırada yer aldı.Süper Lig'de uzun zaman sonra ilk kez üç büyüklerden sadece 1'si ilk üçte yer alabildi. Bu durum en son yaşandığında tarihler 2011'i gösteriyordu.2010/2011 sezonunda üç büyüklerden sadece Fenerbahçe ilk üçte yer alırken, 2019/2020 sezonunda ise sadece Beşiktaş ilk 3'te yer alabildi.Bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilk 2 sırayı alamadığı 6. sezon oldu. Fenerbahçe ise üst üste ikinci sezonunda ilk 5'in dışında kalmış oldu.