Beşiktaş, 2019/2020'de bir ilki yaşadı

Beşiktaş, 3. sırayı aldığı ligde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın önünde bitirirken, ilk kez şampiyon olamadığı bir sezonda ezeli rakiplerini geçti.

Haber; Sporx.com
Beşiktaş, 2019/2020'de bir ilki yaşadı
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28 Temmuz 2020 19:41
Süper Lig'de uzun zaman sonra 3 büyükler, performansı ile aynı anda hayal kırıklığı yarattı. Beşiktaş, lig tarihinde bir ilki yaşadı. Sezonu 3. sırada tamamlayan Siyah-Beyazlılar ilk kez  şampiyon olamadığı bir sezonda ezeli rakiplerini geçti.

BEŞİKTAŞ İLK KEZ

Beşiktaş, şampiyon olamadığı bir sezonda ilk kez Fenerbahçe ve Galatasaray'ın önünde sezonu tamamladı.

Siyah-Beyazlılar ligi 3. sırada tamamlarken, Fenerbahçe ve Galatasaray ise 6. ve 7. sırada yer aldı.

9 YIL SONRA

Süper Lig'de uzun zaman sonra ilk kez üç büyüklerden sadece 1'si ilk üçte yer alabildi. Bu durum en son yaşandığında tarihler 2011'i gösteriyordu.

2010/2011 sezonunda üç büyüklerden sadece Fenerbahçe ilk üçte yer alırken, 2019/2020 sezonunda ise sadece Beşiktaş ilk 3'te yer alabildi.

İKİSİNİN DE OLMADIĞI 6. SEZON

Bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilk 2 sırayı alamadığı 6. sezon oldu. Fenerbahçe ise üst üste ikinci sezonunda ilk 5'in dışında kalmış oldu.



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