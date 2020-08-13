Beşiktaş 2. transferi açıklamaya hazırlanıyor

Beşiktaş Fabrice N'Sakala'nın ardından ikinci transferine de nokta koymaya hazırlanıyor.

Beşiktaş 2. transferi açıklamaya hazırlanıyor
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13 Ağustos 2020 16:54
Beşiktaş, transfer sezonunu N'Sakala'yı kadrosunu katarak açtı. Siyah-Beyazlılar bir diğer transfer hedefi Welinton'da da sona çok yaklaştı.

Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan kadrosuna katmak istediği deneyimli stoper, imzayı attı.

Haber Global'in haberine göre; Beşiktaş, Brezilyalı Welinton ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Beşiktaş yöneticileri Erdal Torunoğulları ve Ali Naibi'nin, daha önce Welinton ile İstanbul'da sözleşme için görüşmeler yaptığı ortaya çıkmıştı.

31 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon Alanyaspor ile 27 resmi maça çıktı. Welinton, bu maçlarda takımına 3 gollük katkı sağladı.



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