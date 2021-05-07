Beşiktaş 2,01'lik Ndiaye ile ilgileniyor

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon kadrosuna katmak istediği sürpriz bir isim olduğu iddia edildi.



Fransız basınına yansıyan haberlere göre, Ukrayna'nın Vorskla takımında oynayan Senegal asıllı Fransız savunmacı Pape-Alioune Ndiaye ile Beşiktaş'ın ilgilendiği belirtildi. Savunmanın ortasında ve orta sahanın defansif bölgesinde oynayabilen oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda sona erdiği ve Lille, Braga, Lens gibi takımlar ile birlikte Beşiktaş'ın da Ndiaye ile ilgilendiği kaydedildi.



Galatasaray ve Trabzonsporlu Ndiaye ile isim ve soyadları aynı olan 23 yaşındaki Vorskalı Ndiaye'nin adı daha önce de Beşiktaş ile anılmış ancak devre arasında bu transfer gerçekleşmemişti.



23 yaşındaki solak savunmacı Pape-Alioune Ndiaye 2,01 boyunda ve fiziğine oranla teknik kapasitesi ile dikkat çeken bir isim.



