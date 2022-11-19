Beşiktaş, 17 farkla kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Rize Belediyespor'u 76-59 yendi.
Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Burak Durmuş, Sezer Bor
Beşiktaş: Evans 20, Yağmur Kübra Taşar 4, Meltem Topaloğlu, İrem Naz Topuz 9, Reimer 13, Kübra İmren Sevindik 8, Elif Bayram 12, Melek Uzunoğlu 8, İnci Güçlü 2, Nur Nihan Dabakoğlu, Zeynep Can, Sıla Gül Açıkgöz
Rize Belediyespor: Benson 32, Cansu Öncel 2, Eydina Topçu, Şima Nur Yılmaz 3, Deniz Üstün 13, Arzu Özdemir 1, Sherrill 3, Zohnova 3, Sümeyya Özcan 2
1. Periyot: 21-17
Devre: 41-32
3. Periyot: 60-44
Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Burak Durmuş, Sezer Bor
Beşiktaş: Evans 20, Yağmur Kübra Taşar 4, Meltem Topaloğlu, İrem Naz Topuz 9, Reimer 13, Kübra İmren Sevindik 8, Elif Bayram 12, Melek Uzunoğlu 8, İnci Güçlü 2, Nur Nihan Dabakoğlu, Zeynep Can, Sıla Gül Açıkgöz
Rize Belediyespor: Benson 32, Cansu Öncel 2, Eydina Topçu, Şima Nur Yılmaz 3, Deniz Üstün 13, Arzu Özdemir 1, Sherrill 3, Zohnova 3, Sümeyya Özcan 2
1. Periyot: 21-17
Devre: 41-32
3. Periyot: 60-44
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