Beşiktaş, 16 yaşındaki kaleci Deniz Dönmezer'i geçemedi

Adana Demirspor'un genç kalecisi Deniz Dönmezer, Beşiktaş ile oynadıkları mücadeleye damgasını vurdu.

Ev sahibi takımın 16 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer, maça damga vurdu. Genç file bekçisi, 1 pozisyonda gole engel olamasa da yaptığı 9 kurtarış ile mücadeleye damga vurdu. Deniz, mücadele sonrasında takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.



NE DEMİŞTİ? Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Deniz, "Beşiktaş maçı öncesi iyi çalıştık. İlk galibiyetimizi aldığımız için çok mutluyuz. İnşallah takımı ligde tutacağız. Ağabeylerimin ayağına sağlık, taraftarlarımıza da teşekkürler. Küçüklüğümden beri böyle maçların hayalini kurdum, bu maçlarda oynamayı hayal ettim. Belki bu maçtan sonra uyuyamam" dedi.



