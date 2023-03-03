Beşiktaş 120. yaş gününü kutladı

Beşiktaş kulübü, 120. kuruluş yıl dönümünü sosyal medyadan yayınladığı videoyla kutladı.
Siyah beyazlı kulübün hesabından yayınlanan videoda "Türk sporunun 120 yıllık sarsılmaz temel taşı, milyonların gözbebeği, dorukların şanlı Beşiktaş'ı!" sözleri kullanıldı.
İşte o görüntüler:
Siyah beyazlı kulübün hesabından yayınlanan videoda "Türk sporunun 120 yıllık sarsılmaz temel taşı, milyonların gözbebeği, dorukların şanlı Beşiktaş'ı!" sözleri kullanıldı.
İşte o görüntüler:
Beşiktaş'tan 120. yaş günü kutlaması https://t.co/S8gS0U1LO7
— Sporx (@sporx) March 2, 2023
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