Beşiktaş 120. yaş gününü kutladı

Beşiktaş kulübü, sosyal medyada taraftarlarıyla 120. yaşını kutladı.

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Beşiktaş 120. yaş gününü kutladı
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03 Mart 2023 00:26
Beşiktaş kulübü, 120. kuruluş yıl dönümünü sosyal medyadan yayınladığı videoyla kutladı.

Siyah beyazlı kulübün hesabından yayınlanan videoda "Türk sporunun 120 yıllık sarsılmaz temel taşı, milyonların gözbebeği, dorukların şanlı Beşiktaş'ı!" sözleri kullanıldı.

İşte o görüntüler:

 

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