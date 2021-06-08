Beşiktaş, 100 milyon TL limit arttırımı istiyor

Türkiye Futbol Federasyonu'nun uygulamaya koyduğu harcama limitleri pandemi şartlarında kulüplerin hemen hemen hepsini zorluyor. Hesaplar bir türlü tutmuyor. Bu konuda sıkıntı yaşayan yönetim ise çareyi TFF'de arayacak.Devler Ligi'nde başarı elde edebilmek adına güçlü bir kadro kurmak isteyen Siyah-Beyazlılar'ın mevcut şartlarda eldeki kadrodan dahi yüzde 20 tasarruf yaparak sezona başlaması gerekiyor. Ülke puanı açısından en kritik dönemleri yaşadığımız günlerde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi federasyondan esneklik isteyecek.100 milyon TL'lik bir limit artırımı talep edecek olan Kara Kartal, bu sayede hedeflediği üst düzey kadro için adım atabilecek. Devler Ligi'nde yer alacak takımların bütçeleri de bu talep esnasında gerekçe olarak gösterilecek. TFF'nin vereceği yanıt ise merakla bekleniyor.Konuyla ilgili açıklama yapan Ahmet Nur Çebi, şu ifadeleri kullandı;"Limit işini çözmemiz lazım. Bu limitlerle mevcut takımı bile sahaya çıkaramazsınız! Ne kadar acı bir şey söyledim değil mi? Çünkü limitleri geçen seneden daha da aşağıya çekmek istediler. Kavga ediyoruz. Satmadan almamız lazım. Kimseyi zor durumda bırakıp, incitmeyelim. İnşallah bizi anlarlar. Torpil istedik. Özel bir durumumuz var. Diğer kulüplerin de sıkıntısı var. Hepimizin ihtiyacı var. Beşiktaş limitlerde geçen sene de gerideydi. İş yine taraftara düşecek. İş adamlarına düşecek. Verdikleriniz ortada, parayı başarılı kullandık."