Beşiktaş, 10 yıl sonra finalde!

Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i mağlup eden Beşiktaş, 10 yıl sonra finale çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş, 10 yıl sonra finalde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mart 2021 00:06
Beşiktaş, 10 yıl sonra Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda son olarak 11 Mayıs 2011'de final oynamış ve kupayı müzesine götürmüştü.

Siyah-beyazlı ekip, 2010-2011 sezonunda o zamanki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir'e penaltılarda üstünlük kurarak kupayı kazanmıştı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.