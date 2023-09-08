Beşiktaş 10 numarada sona yakın

Beşiktaş'ın uzun süredir transfer etmek istediği yıldız futbolcunun, Türkiye'ye gelip Siyah-Beyazlı formayı giymesi an meselesi olarak görülüyor. Kartal, yıldız orta saha ile el sıkıştı.
İSTEDİĞİ TEKLİFİ ALAMADI
Merkez orta saha için arayışlarını sürdüren Beşiktaş Yönetimi, daha önce gündemine Roberto Pereyra'yı almıştı. İtalya Serie A ekibi Udinese ile yollarını ayıran aradan geçen süre içerisinde Avrupa'dan gelecek önerileri bekleyen Pereyra, istediği teklifleri alamadı.
Avrupa'nın büyük liglerinin yanı sıra birçok ülkede transferin kapanması da Beşiktaş'ın işini kolaylaştıran sebeplerden biri oldu. 32 yaşındaki futbolcu, önce menajerler aracılığı ile Siyah-Beyazlı ekibin formasını giymek istediğini yönetime iletti. Sonrasında ise el sıkışıldı.
KONTRAT DETAYLARI BELLİ OLDU
Buna göre Arjantinli oyuncu için 1.5 milyon Euro imza parası ödenecek. Ayrıca 2+1 yıl olması beklenen kontrat kapsamında deneyimli orta sahaya 2 milyon Euro verilmesi bekleniyor. Şu ana kadar yapılan görüşmelerde herhangi bir pürüz olmadığı ve Pereyra'nın teklife 'Evet' dediği öğrenildi.
Ancak oyuncu cephesi tarafından ekstra bir talep gelmesi halinde yönetimin tavrı değişmeyecek. Yani Kara Kartal'ın önerisi dışında bir talep gelirse transfer rafa kaldırılacak.
İSTEDİĞİ TEKLİFİ ALAMADI
Merkez orta saha için arayışlarını sürdüren Beşiktaş Yönetimi, daha önce gündemine Roberto Pereyra'yı almıştı. İtalya Serie A ekibi Udinese ile yollarını ayıran aradan geçen süre içerisinde Avrupa'dan gelecek önerileri bekleyen Pereyra, istediği teklifleri alamadı.
Avrupa'nın büyük liglerinin yanı sıra birçok ülkede transferin kapanması da Beşiktaş'ın işini kolaylaştıran sebeplerden biri oldu. 32 yaşındaki futbolcu, önce menajerler aracılığı ile Siyah-Beyazlı ekibin formasını giymek istediğini yönetime iletti. Sonrasında ise el sıkışıldı.
KONTRAT DETAYLARI BELLİ OLDU
Buna göre Arjantinli oyuncu için 1.5 milyon Euro imza parası ödenecek. Ayrıca 2+1 yıl olması beklenen kontrat kapsamında deneyimli orta sahaya 2 milyon Euro verilmesi bekleniyor. Şu ana kadar yapılan görüşmelerde herhangi bir pürüz olmadığı ve Pereyra'nın teklife 'Evet' dediği öğrenildi.
Ancak oyuncu cephesi tarafından ekstra bir talep gelmesi halinde yönetimin tavrı değişmeyecek. Yani Kara Kartal'ın önerisi dışında bir talep gelirse transfer rafa kaldırılacak.