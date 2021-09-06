Beşiktaş, 10 milyon euroyu görürse Larin'i satacak

Transfer döneminin bitimine 3 gün kala Beşiktaş'ta Cyle Larin sürprizi yaşanabilir.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, 10 milyon euroyu görürse Larin'i satacak
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06 Eylül 2021 11:03
Cyle Larin
Cyle Larin
Beşiktaş
Transfer döneminin bitimine üç gün kala Beşiktaş'ta büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

Forma giydiği son 58 maçta 36 golün altına imza atan Cyle Larin'in transferi için Marsilya'nın 6 milyon euroluk teklifini kabul etmeyen Beşiktaş, Kanadalı futbolcu ile sözleşme uzatma görüşmelerinden de sonuç alamadı.

Cyle Larin'e 3 yıllık yeni sözleşme ve 2 milyon euro garanti maaş öneren Beşiktaş Yönetimi, Kanadalı futbolcudan gelen cevap sonrasında yeni bir strateji belirledi.

Cyle Larin'in menajeri Nick Mavromaras ile görüşen Beşiktaş Yönetimi, Kanadalı futbolcunun transferinden en az 10 milyon euroluk bonservis bedeli beklediklerini iletti.

Rus kulüpleri ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, Kanadalı futbolcu için 10 milyon euroluk teklifi yakalarsa satış işlemini gerçekleştirecek.


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