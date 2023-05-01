Beşiktaş 10 maçta 26 puan topladı

Beşiktaş, son 10 lig maçında 26 puan toplayarak oldukça yüksek bir puan ortalaması yakaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş 10 maçta 26 puan topladı
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01 Mayıs 2023 00:54
Beşiktaş, 3-1 kazandığı Galatasaray derbisi ile birlikte son 10 maçtaki başarılı performansını sürdürdü.

Ligde son olarak Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, daha sonra oynadığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Söz konusu dönemde MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor, Ümraniyespor ve Galatasaray'ı mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor ve Trabzonspor maçlarını ise berabere tamamladı.

Beşiktaş, ligden çekilen Atakaş Hatayspor maçını da hükmen 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Siyah-beyazlı ekip böylece 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlikle 26 puan topladı.

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