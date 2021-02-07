Beşiktaş'ta 90. dakikada gördüğü kartın ardından sarı kart sınırına ulaşan Domagoj Vida, Gençlerbirliği maçında oynayamayacak.

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş evinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi, 70 dakika 10 kişi oynayan Beşiktaş 1-0 kazandı.Beşiktaş, 21. dakikada N'Sakala'nın 2. sarı kartı ve ardından kırmızı kartı görmesinin ardından uzun süre 10 kişi oynadığı maçta kalesini gole kapattı ve oyunun da hakimi oldu. Konyaspor, rakibinin eksik kalmasını değerlendirmek yerine geride beklemeyi tercih etti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 81. dakikada Valentin Rosier kaydetti.Bu sonucun ardından 2 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Beşiktaş 48 puanla zirvedeki Galatasaray ve Fenerbahçe ile puanını eşitledi. 6 maçtır kazanamayan Konyaspor ise 24 puanda kaldı.Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacakken, Konyaspor evinde Denizlispor'u konuk edecek.Evinde çıktığı son 10 Süper Lig maçının 9'unu kazanan Beşiktaş (1 mağlubiyet), tek mağlubiyetini bir önceki karşılaşmada Trabzonspor'dan aldı (1-2). Siyah-beyazlılar, Nisan 2012'den bu yana üst üste iki iç saha yenilgisi almıyor.Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmaya göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Fraport TAV Antalyaspor karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Atiba Hutchinson ile Georges-Kevin N'Koudou'yu yedek soyundurdu. Yalçın, bu oyuncuların yerine Necip Uysal ile Rachid Ghezzal'e şans verdi.Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Rıdvan Yılmaz, Konyaspor karşısında takımlarını yalnız bıraktı.Uzun süreli sakatlığının ardında sahalara dönen Gökhan'ın sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edilmişti.Rıdvan Yılmaz ise Trabzonspor ile oynanan maçta sakatlanmıştı.Beşiktaş'ta cezalı Dorukhan Toköz ile Bernard Mensah karşılaşmada görev alamadı.Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Dorukhan, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde olduğu gibi İttifak Holding Konyaspor maçında da forma giyemedi.Fraport TAV Antalyaspor maçında bu sezonki 4. sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen Mensah da takımını yalnız bıraktı.Sakat ve cezalı oyunculardan dolayı sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta iki yedek kaleci Emre Bilgin ve Utku Yuvakuran kadroda yer aldı.Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Francisco Montero, Oğuzhan Özyakup, Ajdin Hasic, Bilal Ceylan ve Serdar Saatçi yedek soyundu.Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna dahil ettiği Cenk Tosun, maçı tribünden takip etti.Siyah-beyazlı kulüp, Cenk Tosun'u İngiltere'nin Everton takımından sezon sonuna kadar kiralamıştı.İki takım oyuncuları, Epilepsi ile Savaş Derneğinin "Epilepsi için bak" kampanyasına destek amacıyla için bu hastalığın global rengi olan mor gözlükleri takarak sahaya çıktı.9. dakikada Ghezzal'ın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak kaleci Eray'da kaldı.11. dakikada sol taraftan Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda Aboubakar arka direkte meşin yuvarlağa kafayla vurdu, top az farkla dışarı çıktı.21. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Fabrice N'Sakala 15. dakikada gördüğü sarı kartın ardından Jevtovic'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını alıp, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.38. dakikada Ghezzal'ın ceza sahası önüne getirdiği topu Konyaspor savunması uzaklaştırmak isterken, meşin yuvarlak De Souza'nın önünde kaldı. Siyah-beyazlı futbolcunun sert şutunda top üstten auta gitti.46. dakikada Shengelia'nın ara pasında topla buluşan Sekidika'nın ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla auta gitti.54. dakikada Ghezzal'ın soldan kullandığı serbest vuruşta Welinton müsait pozisyonda topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak dışarı çıktı.59. dakikada Necip Uysal'ın soldan ortasına ceza sahası içinde Larin'in kafa vuruşunda top üst ağlarda kaldı.73. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Rosier, ceza sahasına sağdan girerek topu içeri çevirdi. Larin kaleciyi geçen topu boş kaleye gönderemedi.81. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Atiba'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Rosier, dar açısına rağmen topu filelere gönderdi: 1-0.83. dakikada N'Koudou ceza sahası girişinde şutunu çekti, meşin yuvarlak direğe çarpıp auta çıktı.90+2. dakikada Larin kendi yarı alanında aldığı topu Konyaspor kalesine kadar sürerek şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.Vodafone ParkHalis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Kemal YılmazErsin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Necip Uysal, De Souza, Ghezzal (Dk. 90+3 Hasic), Ljajic (Dk. 70 Atiba), Larin, Aboubakar (Dk. 70 N'Koudou)Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic (Dk. 68 Rahmanovic), Hadziahmetovic, Shengelia (Dk. 68 Musa Çağıran), Miya (Dk. 46 Cikalleshi), Sekidika, KravetsDk. 81 Rosier (Beşiktaş)Dk. 21 N'Sakala (Beşiktaş)Dk. 2 Jevtovic, Dk. 77 Musa Çağıran, Dk. 90 Skubic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 55 Necip Uysal, Dk. 90 Vida (Beşiktaş)