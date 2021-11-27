Beşiktaş, 10 kişi kaldı!

Giresunspor'a karşı penaltı golüyle geriye düşen Beşiktaş, 40. dakikada Necip Uysal'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş, 10 kişi kaldı!
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27 Kasım 2021 19:44
Beşiktaş ile Giresunspor arasında oynanan Süper Lig 14. hafta mücadelesinde siyah beyazlılar maçın 39. dakikasında 10 kişi kaldı.

Necip Uysal ile Diabate arasındaki mücadelede hakem Hüseyin Göçek faul kararını verdi ve sarı kartını çıkardı. VAR hakemi Zorbay Küçük'ten uyarı alan Göçek, pozisyonu monitörden izlemeye gitti.

Göçek, inceleme sonrası Necip Uysal'a kırmızı kartını gösterdi.

Vodafone Park'ta Beşiktaşlı taraftarlar, kırmızı kart sonrası 'Yönetim uyuma, Beşiktaş'a sahip çık' tezahüratları yaptı.

Necip Uysal, Süper Lig'de Ağustos 2016'dan (vs Konyaspor) bu yana ilk kez kırmızı kart gördü.


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