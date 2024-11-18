Beşiktaş 1 milyon TL'ye yaptı 865 katı kazanacak

Beşiktaş'ın yeni dijital ağından kulübün 25 milyon dolar (865 milyon TL) gelir elde etmesi bekleniyor. Uygulamanın maliyeti ise sadece 1 milyon TL. İşte detaylar...

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş 1 milyon TL'ye yaptı 865 katı kazanacak
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18 Kasım 2024 10:58
Son güncelleme 18 Kasım 2024 10:59
Beşiktaş Hasan Arat'ın başkanlığında kulübe önemli bir gelir kaynağı yaratacak projeye imza atıyor... Serdal Adalı'yla yarıştığı ve kazandığı seçim öncesi, "Beşiktaş App projesinden 25 milyon dolar (865 milyon TL) gelir bekliyoruz" vaadinde bulunan Arat, çarşamba günü yapılacak lansmanda dijital projeyi tanıtacak.

Projenin kulübe maliyetinin 1 milyon TL olduğu öğrenildi. 25 milyon dolarlık gelir elde edilmesi durumunda siyah-beyazlı kulüp mali açıdan rahatlamış olacak. Dijtal App'te Kartal Yuvası için mobil versiyonu da yer alacak. Özel tasarlanmış kartların da tanıtımı yapılacak.

TANITIM YÜZÜ IMMOBILE

Siyah-beyazlı kulüp, "Süper APP" videosunda Ciro Immobile'li tanıtım yapacak. İtalyan forvetin yeni mobile uygulamasının videosunda "Ben Ciro Immobile, Beşiktaş, geliyor mobile" ifadeleri yer aldı. 

 
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