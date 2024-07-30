İzmir'de 11-12 Haziran'da düzenlenen Spor Toto U18 Türkiye Kulüpler Şampiyonası'nda yüksek atlamada altın madalya kazanan Karamanlı lise öğrencisi 16 yaşındaki Görkem Arıkan, milli forma hedefine ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.



Atletizme 11 yaşında antrenörü Melihşah Katman'ın kendisini keşfetmesiyle başlayan ENKA Spor Kulübü sporcusu Arıkan, 5 yılda katıldığı 46 müsabakada 38 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.



Son şampiyonada kendisine altın madalya getiren 1,96 metrelik derecesiyle Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) barajını geçen 11. sınıf öğrencisi Arıkan, AA muhabirine, bu başarısıyla milli formaya bir adım daha yaklaştığını söyledi.



Bu derecesini turnuvadan bir gün önce kaybettiği dedesine adadığını belirten Arıkan, "Dedeme çok bağlıydım. Beni antrenmanlara getirip götürürdü. Maddi, manevi çok katkıları oldu. Yarış öncesi dedemi kaybettim. 1,96'lık derecemi dedem için atladım. Başarmamı benden de çok istemişti. İstiklal Marşımızı okutturduğumu görmesini çok isterdim." dedi.



"Spor benim için bir yaşam biçimi"



Arıkan, sporla hayatının değiştiğini ve hedefinin her zaman ülkesini temsil etmek olduğunu aktararak, "Spor benim için bir yaşam biçimi. Hayatıma disiplin, öz güven ve cesaret kattı. Sporsuz yaşadığım anlar kabus gibi geliyor. Kariyerim boyunca 46 şampiyonaya katıldım ve 38 altın madalya kazandım. Öncelikli hedeflerim milli formayı alarak Balkan ve dünya şampiyonasına katılmak, daha sonra olimpiyatlarda ülkemizi, milli formamızla gururla temsil etmek." diye konuştu.



Devletin spora verdiği desteklerden herkesin yararlanması gerektiğini vurgulayan Arıkan, "Ben aynı zamanda 'Sporcu Eğitim Merkezi' sporcusuyum. Devletimizin imkanları hayli fazla. Gerçekten hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Aileler çocuklarını spora yönlendirmeli. Sadece atletizm değil her türlü branş olabilir. Çocuklara da söyleyeceğim tek şey sokağa değil, spora alışmaları. Daha düzgün, daha güzel bir hayatları olabilir." ifadelerini kullandı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU