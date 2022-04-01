Beş yaşında başladığı karatede şampiyonlukların abonesi oldu

Milli takım antrenörü olan babası Abdulkadir Akkurt sayesinde henüz 5 yaşındayken başladığı karatede bugüne dek çok sayıda madalya kazanan 20 yaşındaki milli sporcu Eren Akkurt, yeni başarılar için hazırlıklarını sürdürüyor.



Katıldığı birçok şampiyonada birincilik elde ederek milli takıma yükselen Eren, en son geçen yıl kasım ayında Dubai'de düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası'nda beşinci oldu.



Henüz 20 yaşında olmasına rağmen 2 dünya üçüncülüğü, bir dünya beşinciliği ve 5 Türkiye şampiyonluğu bulunan Eren, hedeflerine ulaşabilmek için günde çift antrenman yaparak çalışmalarına devam ediyor.



Milli sporcu Eren Akkurt, AA muhabirine, 5 yaşından beri bu sporla ilgilendiğini söyledi.



Antrenmanlarını hem bireysel başarısı hem de ailesi için sürdürdüğünü anlatan Eren, şimdilerde mayıs ayında Gaziantep'te düzenlenecek Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanmaya odaklandığını vurguladı.



Salonda babasına "hocam" diye hitap eden Eren, şöyle konuştu:



"Babamın antrenörüm olması beni mutlu ediyor. Çünkü babamın bana çok faydası oluyor. Salonda hiç hissettirmiyor ama diğer öğrencilerinden daha çok benim aldığım dereceler onu gururlandırıyor. Diğer sporculardan hiçbir şekilde beni ayırmıyor, bana özel bir şey yapmıyor. Ama gönlünde yatan kişinin ben olduğumu biliyorum. Bunun farkındaydım. Bu yüzden ben de madalya almayı çok istedim. İnşallah madalyalarla dolu bir hayat geçireceğiz. Babam, minderde hocam, evde ise babam. Bunu bilerek hareket ediyoruz."



- "Yapacağı çok güzel şeyler var"



Baba Abdulkadir Akkurt ise çocukluğundan beri karateyle ilgilendiğini ve uzun bir dönem organizasyonlarda boy göstererek önemli dereceler elde ettiğini, milli sporcu olma hayaline de kavuştuğunu söyledi.



Yaşı ilerledikçe antrenörlüğü geçiş yaptığını aktaran Akkurt, "Milli takımda yarışma fırsatım oldu. Türkiye şampiyonlukları ve ulusal dereceler aldım. Sonra da bu branşı meslek olarak edindim. Yaklaşık 20 yıldır birçok sporcu yetiştirdim. Türkiye, Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonu sporcular yetiştirdim." ifadelerini kullandı.



Oğlunun elde ettiği başarıların kendisinde farklı bir his bıraktığını dile getiren baba Akkurt, şunları kaydetti:



"Eren'i hiçbir zaman karate sporunu yapsın diye zorlamadım. Kendisi istedi. Bu da beni çok mutlu etti. Antrenör arkadaşlarımın yaşamak istediği bu durumu ben yaşadım. Eren, çok küçük yaşlardan itibaren antrenmanlara geliyor. Kendisiyle özel ilgilenen yoktu. Kendisini Türkiye şampiyonasına götürmüştük, hiç beklemediğim şekilde Türkiye 3'üncüsü oldu. Beni bile şaşırttı. İlk Türkiye derecesini yapınca ben kendisiyle ilgilenmeye başladım. Kendisi defalarca Türkiye ile Balkan şampiyonu ve gençlerde dünya üçüncüsü oldu. En son Dünya Karate Şampiyonası'nda kadroya girdi. İnşallah Eren'in yolu uzun. Yapacağı çok güzel şeyler var. Milli takım antrenörlerinden olumlu dönüş alıyorum. Bu da beni mutlu ediyor. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olacak. Eren, çok istekli bir çocuk. Zaten okuma yazma öğrenmeden önce karateyi öğrendi. Bu yüzden sporu severek yapması umutlarımızı daha da artırıyor."





İLGİLİ VİDEO