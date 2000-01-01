Beş oyuncu, NBPA ile sakatlık riskine karşı sigorta poliçelerini konuştu

Miami Heat forveti Bam Adebayo, Sacramento Kings point guardı D'Aaron Fox, Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma, Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell ve Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum'ın, Orlando'da kariyerlerini tehdit edecek sakatlıklara karşı onları koruyacak, lig tarafında finanse edilen sigorta poliçeleri alma olasılığı konusunda NBPA yetkilileriyle bir görüşme yaptıkları bildirildi.



2017 sınıfının bir parçası olarak, beş oyuncu yaklaşmakta olan serbest oyuncu döneminde çaylak kontratlarının uzatılması için uygun hale gelecekler.



Beş oyuncu, üç ay sonra sakatlıklarda artış olasılığı olması nedeniyle, şahsen ilave risk aldıklarına inanıyorlar.



NBPA ve NBA, Orlando'da ciddi KOVID-19 hastalığı veya kariyeri tehdit eden sakatlıklara karşı koruma konusunu daha önce de tartışmıştı.



Beş oyuncunun sigorta poliçelerinin maliyetinin 500.000 dolar arasında değişebileceği söylense de, bu maliyetin ancak bir sakatlığın kariyer sonlandırıcı olmadığı sürece gelecekteki kazançlarını etkilediğini kanıtlamanın zor olacağı düşünülüyor.



