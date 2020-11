Beş NBA veteranı, G League takımı Ignite'a katıldı!

G League'in Ignite ekibi, NBA G League Select Takımı'na beş veteran NBA oyuncusu katıldığını duyurdu.



Veteran pivot Amir Johnson, guard Bobby Brown, guard Reggie Hearn, forvet Brandon Ashley ve guard Cody Demps'in, en iyi oyuncu adayları Jalen Green, Jonathan Kuminga, Isaiah Todd, Daishen Nix, Princepal Singh ve Kai Sotto'ya katılacakları açıklandı.



Ignite başantrenörü Brian Shaw, şu açıklamalarda bulundu:



"Her biri NBA, NBA G League ve diğer profesyonel liglerde uzun yıllar geçirmiş beş yüksek karakterli Amir, Bobby, Reggie, Brandon ve Cody'yi, elit düzeydeki muhtemel oyuncularımıza akıl hocalığı yapmak ve geliştirmek için eklemekten heyecan duyuyoruz. Mesleki deneyimleri, koçluk kadromuza, profesyonel kariyerleri için çalışırken daha genç takım arkadaşlarına faydalı olacak bir kültür geliştirmelerine yardımcı olmalarını sağlayacaktır."



G LEAGUE VETERANLARI DA VAR



Vetranlar arasında en dikkat çeken isim olan Johnson, Detroit Pistons, Toronto Raptors, Boston Celtics ve Philadelphia 76ers ile oynadığı NBA'de 14 yıl forma giymişti.



Brown, Sacramento Kings, Minnesota Timberwolves, New Orleans Hornets, LA Clippers ve Houston Rockets için altı sezon boyunca 158 NBA maçında oynamıştı.



G League veteranları olan Hearn, Ashley ve Demps'in arasında, yalnızca Hearns bir NBA normal sezon maçında oynamıştı.



Hearn, Los Angeles Lakers'ın G League takımı South Bay Lakers için maç başına 12.7 sayı, 3.8 ribaund ve 2.3 asist ortalamasıyla oynarken, Demps, Kings'in G League takımı Stockton Kings için maç başına ortalama 14.4 sayı, 5.4 ribaund ve 3.0 asist kaydetmişti.



Ashley ise geçtiğimiz sezonu Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBL) New Zealand Breakers ile geçirmiş ve 27 maçta 10.9 sayı ve 6.7 ribaunt ortalamaları elde etmişti.