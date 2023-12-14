Bertuğ Yıldırımlı Rennes evinde mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi F Grubu son hafta karşılaşmasında Rennes sahasında konuk ettiği Villareal'e 3-2 mağlup oldu.



Villareal'e galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Gerard Moreno, 62. dakikada Ilias Chakkour ve 80. dakikada Dani Parejo, Rennes'in gollerini 37. dakikada Lorenz Assignon ve 79. dakikada Ludovic Blas kaydetti.



Rennes'te Milli oynuncumuz Bertuğ Yıldırım, 69 dakika sahada kaldı.



Rennes bu mağlubiyetle 12 puanda kalıp grubu ikincş bitirirken, Villareal ise 13 puana yükseldi ve gruptan birinci çıktı.





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