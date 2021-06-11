Bertomeu'ya şok! 11 hissedar yönetimden çıkardı

THY EuroLeague'in 11 hissedarından ligin kaderini değiştiren bir hamle geldi.



20 yıl önce kurulan ve o günden bu yana EuroLeague yönetim kurulunda da yer alan CEO Jordi Bertomeu, 11 hissedarın tamamının oylarıyla yönetim kurulu dışında kaldı. Hissedarların bugün yapılan toplantısında 11-0'lık oyla Bertomeu'nun CEO'luk görevlerinde de kısıtlamaya gidildi ancak bu görevden alınmadı.



Her şey Atina'da Panathinaikos, Olympiakos, Anadolu Efes, Maccabi, CSKA Moskova, Zalgiris ve Milano'nun bir toplantı yaparak Jordi Bertomeu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bu kulüplerin aldığı kararları, diğer 4 hissedar Fenerbahçe, Barcelona, Real Madrid ve Baskonia da destekleme kararı aldı.



11 kulüp, Pirce Waterhouse Cooper denetleme firmasıyla da anlaştı. Denetçiler, Bertomeu dönemindeki finansal hareketleri dikkatli ve detaylıca inceleyerek rapor verecek. Bu denetim sonrasnda Bertomeu hakkında bir kez daha karar verilecek.



