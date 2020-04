Bertomeu: 'Sezonu iptal etmemiz gerekirse, ederiz'

EuroLeague Basketbol CEO'su Jordi Bertomeu, hedefin sezonlara devam etmek olduğunu söyledi.Bertomeu, Mart ayında askıya alınan mevcut EuroLeague ve EuroCup sezonları hakkında bazı seçkin Avrupa medyalarıyla konferans görüşmesi yaptı.Bertomeu, Temmuz ayından sonra oynayamayacaklarını göz önünde bulundurarak, hedefin her iki yarışmaya da devam etmek olduğunu doğruladı:"Müsabakalarımıza devam etmek istiyoruz, belki de hayranlar maçlara katılamazlar. Ancak sadece herkesin sağlığını garanti edebildiğimizde, devam edeceğiz. Ve asıl formatla devam ettirmek istiyoruz. Düşüncemiz, oyuncuları geri almak, iki haftalık bir karantinaya almak ve iki haftalık bir antrenman kampı düzenlemektir.EuroLeague ve EuroCup'u farklı biçimlerde sürdürmek için farklı seçenekler üzerinde çalışıyoruz. Sezonu sadece bir mekanda sürdürmek zorunda kalabiliriz. Ve EuroLeague'de playoff yerine Final Eight oynanabilir. Ve ayrıca EuroCup sezonunu bitirmek için bir Final Eight de.Bu noktada Mayıs ayında Final Four'umuzu yapamayacağımız açıktır.Temmuz sonundan sonraya gidemeyeceğimize inanıyoruz. Eylül ve Ekim aylarında turnuvalara devam etmeye kesinlikle karşıyız.Gelecek yıl için bazı çılgın ihtimaller şu an aklımızda değil, çünkü bu sezonu bitirmek istiyoruz. Turnuvalara devam etmeye odaklanmaya çalışıyoruz. Gelecek sezon için takımları nasıl ayıracağımızı henüz düşünmüyoruz.""Önemli olan, oyuncularımızın, antrenörlerin ve ilgili kişilerin sağlığını %100 garanti edebiliyorsak devam etmemiz.Herhangi bir riskli karar almayacağız. Sezonu iptal etmek zorunda kalırsak, edeceğiz. Bir risk görürsek, kulüplerimize hiçbir şey önermeyeceğiz.EuroLeague ve EuroCup sezonlarının devam edip etmeyeceği konusunda son bir karar vermek için son tarih Mayıs. Mayıs ayının ilk yarısından önce değil, Haziran ayına daha yakın. Ancak Mayıs ayının sonundan daha geç değil.Gelecek sezonun bir şekilde etkileneceğini inkar edemeyiz. Ancak duygu ve spekülasyonlara dayanarak bu konuda konuşmamalıyız. Gelecek için bir cevap alabilmek için, bu durumun nasıl biteceğine dair daha doğru bir anlayışa ihtiyacımız var.Virtus Bologna'dan Luca Baraldi veya Partizan Belgrad cumhurbaşkanı ile EuroCup Final Eight hakkında görüşmedik, çünkü hedefimiz sezonu mevcut formatla bitirmek."