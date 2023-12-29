Bertolacci, Karagümrük'e geri döndü!

Fatih Karagümrük, eski oyuncusu Andrea Bertolacci ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; karagumruk.com.tr
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Bertolacci, Karagümrük'e geri döndü!
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29 Aralık 2023 17:10
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Andrea Bertolacci transferini açıkladı.

İstanbul temsilcisi, eski oyuncusu Bertolacci ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandığını duyurdu.

Fatih Karagümrük'ün açıklaması şu şekilde:

"Bertolacci yeniden Karagümrük'te

İtalya Serie B ekibi US Cremonese forması giyen ve aynı zamanda eski oyuncumuz olan başarılı orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağladık.

Bertolacci'ye yuvaya hoş geldin der, başarılar dileriz."

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