Bertans'tan Wizards'a eleştiri: "Herkesin tek derdi süre almak"

Dallas Mavericks'in yeni oyuncusu Davis Bertans, takasının ardından eski takımı Washington Wizards'ı eleştirdi.



Geçtiğimiz hafta sezondaki takas dönemi bitmeden önce Kristaps Porzingis'i Washington'a gönderen bir hamleyle Mavericks'e takaslanan Bertans, DC'deki dönemine değinerek, her gün içinde bulunduğu drama dolu ortamla ilgili hoşnutsuzluğunu şu ifadelerle dile getirdi:



"Ekipteki herkes, sürekli 'Daha fazla süre istiyorum' ve 'Daha büyük bir rol istiyorum' üzerine birbiriyle kavga ederken, takım kimyasına sahip olmak zor oluyor.



Muhtemelen sezon boyunca çoğu kişi için en büyük sıkıntı buydu. Bu durumlar sezon başlarında pek belli olmuyor, çünkü öncelikle herkes neler olduğunu anlamaya çalışıyor. Bir kez bu yolda devam edildiğinde, geri dönüşü de oldukça zorlaşıyor."



Bertans sezonda 6.0 sayı ortalamasına sahip.



