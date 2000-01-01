Bertans, sezonun kalanında forma giymeyecek!

Washington Wizards oyuncusu Davis Bertans'ın serbest oyuncu döneminden önce kendisini koruma önlemi almak adına, son sekiz normal sezon maçında yer almayacağı bildirildi.



2019-20 sezonunun yeniden başlatılması 30 Temmuz'da gerçekleştiğinde, Wizards ekibi, kilit oyuncularından birinden yoksun kalacak.



ESPN'den Adrian Wojnarowski ve Tim Bontemps'e göre, Bertans kariyerinin en iyi sezonunda olmasına rağmen, tedbir sebebiyle forma giymeyecek. Bertans bu yaz serbest bir oyuncu olacak ve Wojnarowski'ye göre, Wizards ekibi Bertans'ın oynamama kararını tamamen destekliyor.



Wizards geçtiğimiz yaz San Antonio Spurs, Brooklyn Nets ve Washington arasındaki üç takım takasında Bertans'ı almıştı. Oyununu yeni zirvelere taşıyan Bertans, sayı ortalamasında (15.4), ribaund ortalamasında (4.5) ve asist ortalamasında (1.7 apg) kariyerinin en yüksek noktalarına erişmişti.



