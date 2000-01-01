Bertans, neden oynamama kararı aldı? Menajeri anlattı!

Washington Wizards forveti Davis Bertans'ın menajeri Arturs Kalnitis, NBA, Florida'ya gitmemeyi tercih eden oyuncular için nispeten küçük cezalar vermesi sonrası, Bertans'ın "oynamama kararını son dakikada verdiğini" açıkladı.



Bertans, serbest oyuncu dönemine girmeden önce NBA'in Orlando'da devam edecek sezonuna sakatlığa karşı önlem olarak katılmayacağını duyurmuştu.



27 yaşındaki oyuncu, 2019-20 sezonunda yakaladığı 15.4 sayı ortalama sonrasında, yaz döneminde iyi bir kontrat alması beklenen oyunculardan biriydi.



Kalnitis, konuyla ilgili şunları söyledi:



"NBA, oynamayacak oyuncuların büyük cezalarla karşılaşmayacağını ve kaçırılan her maç için maaşlarının sadece %1'ini kaybedeceğini açıkladığında, bunu tartışmak için oturduk. Davis hayatının en büyük anlaşmasını imzalamak üzere, bu yüzden oynayarak büyük bir risk alacak. Zor bir karar değildi. Wizards beşinci veya altıncı sırada olsaydı, tamamen farklı olurdu."



"ARKADAŞLARI DA TAM DESTEK VERDİ"



Kalnitis ayrıca, Wizards'ın yaptığı seçimi anladığını belirterek, Bertans'ın rapor çıkmadan önce ekip arkadaşlarını verdiği karar hakkında bilgilendirdiğini de kaydetti:



"Wizards, Davis'in kararını birkaç gündür biliyordu ve Davis takım arkadaşlarına da rapor çıkmadan önce söylemişti. Çok destek verdiler. (Genel menajer) Tommy (Sheppard) çok iyi bir adam. O ve Davis'in özel bir bağı var. Davis bana hoş bir sohbet ettiklerini ve çok destekleyici olduklarını söylemişti."



ESPN'den Bobby Marks'a göre, eğer Wizards, Orlando'daki sekiz sıralama maçını geçemezse, Bertans 520.000 dolar kaybedecek. Washington'ın yaz aylarında Bertans ile uzun vadeli bir anlaşma imzalayıp takımda tutmayı umduğu da biliniyordu.



