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Bertans için birçok takımdan 'imza-ve-takas' teklifi gelebilir!

Washington Wizards forveti Davis Bertans'ın bu ölü sezonda bir imza-ve-takas anlaşmasının parçası olabileceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards forveti Davis Bertans'ın bu ölü sezonda bir imza-ve-takas anlaşmasının parçası olabileceği bildirildi.

Letonyalı forvet piyasaya sınırsız bir serbest oyuncu olarak girmeye hazırlanırken, Wizards'ın Bertans için zorlu bir rekabete girmesinin beklendiği belirtildi.

Bertans'ın, Wizards ile 15.4 sayı ve 4.5 ribaund ortalamaları yakaladığı bir kariyer yılından çıktığından ötürü, diğer takımlardan yüksek ilgi görmesi bekleniyor.

NBC Sport Washington'dan Chase Hughes'un bildirdiği üzere, bir Batı Konferansı ekibi ve iki Doğu Konferansı ekibi, serbest oyuncu döneminde kendisi için imza-ve-takas teklifleri yapmaya hazırlanıyor:

"Ekipler belirtilmedi, ancak bir kaynak, iki Doğu Konferansı ekibi ve bir Batı ekibinin, Bertans'ı içeren imza-ve-takas senaryolarıyla ilgilendiklerini söyledi. Hawks, Knicks ve Suns da dahil en az üç takımın, serbest oyuncu döneminin başında, maaş boşluklarını kullanarak Bertans'ı hedef almaları bekleniyor."

Geçtiğimiz sezon %42'lik bir üçlük isabetiyle oynamış olan Bertans, NBA'deki en iyi şutörlerden biri olarak görülüyor. Bunun sonucu olarak ise açık pazara girmeye hazır en iyi serbest oyunculardan biri olarak kabul ediliyor.


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