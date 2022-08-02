Bersant Celina, Kasımpaşa'da

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Kosovalı oyuncu Bersant Celina'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde kendisini lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.
İmza töreninde sportif direktör Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu aktarıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde kendisini lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.
İmza töreninde sportif direktör Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu aktarıldı.
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