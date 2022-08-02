Bersant Celina, Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, 25 yaşındaki Kosovalı orta saha Bersant Celina ile sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
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Bersant Celina, Kasımpaşa'da
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02 Ağustos 2022 22:57
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Kosovalı oyuncu Bersant Celina'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde kendisini lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

İmza töreninde sportif direktör Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu aktarıldı.

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