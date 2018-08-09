Berrak Tüzünataç, büyük şok yaşadı

Fi dizisindeki başarısıyla adından sıklıkla söz ettiren güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, burs yardımında bulunduğu öğrencinin tutumuyla hayatının şokunu yaşadı. Öğrenci, Tüzünataç'tan son parayı aldıktan sonra teşekkür etmek yerine sosyal medyada engelledi."SON BURSUNU ALIP BENİ BLOKLAMIŞ"Güzel oyuncu, yaşadığı ilginç olayı sosyal medya hesabından "Bir seneden fazladır eğitimi için burs verdiğim kisi, son bursunu alıp beni blok'lamış (engellemiş). Gerçekten bu aralar insanlar ve kendi hakkımda hayatın bana öğrettiklerini sindirdikten sonra çok şükran duyacağım. Umarım" diyerek takipçileriyle paylaştı.'ÖZÜR DİLERİM'Berrak Tüzünataç'ın burs verdiği öğrenci, sosyal medya hesabında paylaştığı video ile güzel oyuncudan özür diledi. Öğrenci genç, "Berrak Tüzünataç'ı ben engellemedim. Kız arkadaşım kıskandığı için engellemiş. Özür dilerim" dedi.