Bernstein'a göre, Kobe ve Jordan'ın farkı!

NBA fotoğrafçısı Andrew Bernstein, NBA efsaneleri Kobe Bryant ve Michael Jordan arasındaki farkı anlattı.



Her iki oyuncuyla da yakından çalışma fırsatı bulan Bernstein, iki efsaneyi ayırdığına inandığı şey hakkında bazı bilgiler verdi.



Bernstein'a göre Kobe, yaptığı her şeyin ardındaki sebebi bulmak için aralıksız bir arzu duyuyordu:



"İkisi de çok çalışkandı. Her ikisi de fiziksel formları bakımından inanılmaz derecede işkoliklerdi. Aradaki fark, Michael'ın 'neden' sorusunu umursamamasıydı. Michael sadece güçlenmek, genişlemek ve olabileceği en iyi şekle girmek istiyordu."



"Kobe, insafsızca hep işlerin 'nedenini' sorgulardı. 'Bu idmanı neden yapıyoruz? Neden bu kaslar üzerinde çalışıyoruz?' gibi. Ve gerçekten ikisi arasındaki fark buydu."