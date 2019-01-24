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Bernd Schuster: ''Sneijder'in kilo problemi...''

Real Madrid'in eski teknik direktörlerinden Bernd Schuster, Wesley Sneijder ve Marcelo hakkında kilo itiraflarında bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Bernd Schuster: ''Sneijder'in kilo problemi...''
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24 Ocak 2019 15:56
Real Madrid'in eski teknik direktörü Bernd Schuster, bir dönem Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder'in 'kilo problemi' hakkında konuştu.

İspanyol basınına röportaj veren Schuster, ''Her kadroda 3-4 futbolcunun kilo problemi olur. Bu oyuncular çok hızlı kilo alır ama o kadar hızlı veremezler. Sneijder o futbolculardan biri. Sakatlandığında maçlara çıkamıyor, antrenmana bile katılamıyordu. Ve hemen kilo almaya başlıyordu. Bu kadar hızlı kilo alırsanız hemen veremezsiniz. Bazıları böyledir, bazıları ise tabağı silip süpürse bile kilo almazlar.'' sözlerini kullandı.

Alman teknik adam, Brezilyalı sol bek Marcelo'yu da uyarırken ''Marcelo'nun da Sneijder gibi olduğunu biliyorum. Onun çok dikkat etmesi gerekiyor. Kilo almaya bir başlarsa devamı gelir, kendini tutamaz. Özellikle sakatlanırsa kilo problemi olacaktır.'' dedi.

Wesley Sneijder, Galatasaray'da oynadığı dönemde de sakatlık sonrası fazla kiloları nedeniyle zaman zaman eleştiri toplamıştı.

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