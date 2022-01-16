'Bernd Schuster, Fenerbahçe'ye gelmeye hazır'

Fenerbahçe ile adı anılan Alman teknik adam Bernd Schuster, Türkiye'ye geldi. Antalya'da olan ve Fenerbahçe'nin maçını izleyen Alman teknik adamın Türk menajeri Marco Kırdemir, TV 100'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.



"ALİ KOÇ İLE KAHVE İÇTİ"



Bernd Schuster'in Türkiye'de çalışmaya hazır olduğunu söyleyen Marco Kırdemir "Bernd Schuster, Türkiye'de çalışmak istiyor. Süper Ligi yakından takip ediyor. Uydu anteni var, ligi cidden takip diyor. Süper Lig'de birçok takım var. Bernd Schuster şu an Türkiye'de ve kahve içmeye geldik. Ali Koç ile Schuster, Almanya'da da kahve içti. Antalya'da Fenerbahçe antrenmanını izledi. Bir hoca, bir takımın antrenmanını izleyemez mi?" dedi.



SCHUSTER: "DAĞINIK BİR FENERBAHÇE"



Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçını izleyen Schuster'in sözlerini aktaran Kırdemir "Bernd Schuster, Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçından sonra "Dağınık bir Fenerbahçe var" dedi. Oyuncuların saha içerisinde iletişimlerinin olmadığını belirtti. Futbolcuların bireysel oynadığını, taktik olarak da bir şey göremediğini vurguladı. 'Antalyaspor'un forveti olsaydı, 3-1 kazanırdı' dedi. Bernd Schuster, Fenerbahçe'de bazı oyuncuları beğeniyor. Ancak bazı oyuncuların ise sahada kaybolduğunu söyledi. Transferle ilgili bir şey söylemedi. Kendi aramızda maçı izlerken konuştuk. Ancak bu Fenerbahçe'de çalışacağımız anlamına gelmez. Sohbet ettik. Bernd Schuster, Türkiye'yi seviyor ve tüm tekliflere açık. Başka ülkelerden de teklifler var, değerlendireceğiz. Hocamız, Türkiye'yi çok seviyor. Hocamız, Beşiktaş maçını, bir Fenerbahçe maçını daha izleyecek. Beşiktaş'tan bir teklif gelmedi." açıklamasını yaptı.



"MESUT ÖZİL'İN ÇIKMASINA ŞAŞIRDI"



Ayrıca Mesut Özil'in oyundan alınmasına Schuster'in şaşırdığını aktaran Kırdemir "Bernd Schuster, Mesut Özil'in oyundan çıkarılmasına şaşırdı. Anlam veremedi. "Mesut Özil'den daha iyi verim alınabilir" dedi." ifadelerini kullandı.



"LÖW ŞU ANDA F.BAHÇE'YE GELMEZ"



Fenerbahçe'nin gündemindeki Joachim Löw hakkında da konuşan Kırdemir "Joachim Löw ile de dostluğumuz var. Ancak şu anda Fenerbahçe'ye geleceğini düşünmüyorum. Şu anda dağınık Fenerbahçe'yi almayı kimse kolay kolay kabul edemez. Löw gelir ve kaybederse 'O da yapamadı' diyecekler. Bu yüzden herkes sezon sonunu bekler." dedi.



"SCHUSTER, F.BAHÇE'Yİ ŞU AN ALIR"



Öte yandan Bernd Schuster'in sezon ortasında risk alabileceğini belirten Marco Kırdemir "Bernd Schuster, 'Sezon ortasında Fenerbahçe'yi alırım, bu riski alırım' dedi." diyerek sözlerini noktaladı.





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