Bernd Leno resmen Fulham'da

Arsenal'in Alman kalecisi Bernd Leno, Kuzey Londra ekibi Fulham'a transfer oldu.



Yapılan resmi açıklamanın ardından Leno, Fulham formalarıyla poz verirken Alman kalecinin attığı imzanın 2+1 yıllık olduğu belirtildi.



Bu transfer için Arsenal'in yaklaşık 10 milyon euro alacağı belirtilirken anlaşmada ekstra bonus maddelerinin olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.



30 yaşındaki file bekçisi 2018'de Leverkusen'den Arsenal'e 25 milyon euroya imza atmıştı. Arsenal formasıyla toplam 125 maça çıkan Leno 37 maçta kalesini gole kapatmış, 145 kez ise topu kalesinde görmüştü.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ