Bernardo Silva: 'Whatsapp grubumuzun adı Transfer Mercato'

"SÜREKLİ KAZAN, KAZAN, KAZAN"

"TEMMUZDA PEMBE PANTOLONLA MANCHESTER'A GİTTİM"

"PEP, BENİM DİĞER BÜYÜKANNEM"

"WHATSAPP GRUBUMUZUN ADI TRANSFER MERCATO"

Bernardo Silva, İngiltere'nin ünlü gazetesi The Times'a özel bir röportaj verdi."Favori şarkım Queen'den Bohemians Rhapsody. Şarkının içinde her şeyden biraz var. Klibini seyredince her şey oturdu. Bence çok güzel şarkı. Bence gelmiş geçmiş en başarılı şarkı.""Geçen sezon Premier Lig'de kazandığımız şampiyon, kariyerimde kazandığım en zorlu şampiyonluktu. Şubat ayında ligin zirvesinde olsanız bile sonuna kadar aynı şekilde gitmeniz gerekiyor. En ufak bir puan kaybı bile tehlikeli. Sürekli kazan, kazan, kazan ama 2-3 tane maçta puan kaybet, her şeyi kaybedersin.Burada bu mentalite gerçekten zorlayıcı. Fakat, bir noktadan sonra hoşunuza gidiyor. Bu ligde, bu yarışın içinde olmak çok iyi. Dünyanın en iyi takımlarına karşı sürekli mücadele halindesiniz.Liverpool bence bu sezon çok iyi durumda. Elimizden geleni yapacağız ve yine şampiyon olmaya çalışacağız.""Manchester City'e transfer olmadan önce Ibiza'daydım. Manchester City ile görüşmek için şehre gelmem gerekiyordu. İnsanlar bana oranın soğuk olduğunu söyledi. "Ne kadar soğuk olabilir ki, temmuz ayındayız." dedim. Pembe pantolonumu son giyişimdi. Sağanak yağış ve sert bir rüzgar vardı.""Ailem benle çok gurur duyuyor. Bunu kız kardeşlerimden, babamdan, büyükannelerimden ve tüm arkadaşlarımdan duyuyorum. Dünyanın en iyi liginin en iyi takımında oynuyorum. Ailede bir tek kız kardeşlerim futbolu sevmez. Annem, babam ve büyük annelerim çok iyi futbol seyircisidir. Bazen maç biter ve hemen büyükannemden telefon gelir. Beni sert bir şekilde eleştirir. Ardından da Pep gelip eleştirir. O da bir diğer büyükannem...""Monaco'da 2016/17 sezonunda ligi kazandık. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldik. Tüm oyuncular, sezon bitince çok büyük teklifler alacağını biliyordu. Sonra, whatsapp grubumuzun adını 'Transfer Mercato' olarak değiştirdiler."