Bernardo Silva: 'Ronaldo için oynuyoruz'

Manchester City'nin Portekizli yıldızı Bernardo Silva, Dünya Kupası öncesi görüşlerini paylaştı.



Bernardo Silva yaptığı açıklamada, "Cristiano Ronaldo gibi bir oyuncumuz var ve bizim onun için oynamamız çok doğal. Çünkü maçı size son dakikada kazandırabilecek bir isim. Aynı şey diğer ülkeler için de geçerli. Örneğin Fransalı futbolcuların sürekli Mbappe'ye oynaması çok doğal." dedi.



Bu tür yıldız oyuncuların takıma faydalı olduğunu söyleyen Bernardo, "Yanınızda bu tür oyuncular olduğunda onlardan faydalanmalısınız. Ancak onlara aşırı bağımlılık da doğru olmaz. Bu takımın dinamiklerini bozabilir. Doğru oynadığımız sürece Cristiano'nun takımımızda olması güçlü bir silah olacak." ifadelerini kullandı.



Dünya Kupasını kazanmak istediklerini söyleyen yıldız oyuncu, "Her çocuğun hayalidir Dünya Kupası'nı kazanmak. Ancak biz maç maç ilerleyeceğiz. Şampiyonluğu kazanmanın en iyi yolu budur." açıklamasını yaptı.



